Лавров: пока рано делать выводы о различных подходах стран к борьбе с коронавирусом

"Я бы воздержался от того, чтобы давать оценки опыту той или иной страны. Мы все, и сегодня говорили об этом на встрече с президентом Белоруссии [Александром Лукашенко], пока мало понимаем гносеологию всей этой проблемы, происхождение этого вируса. Есть понимание среди государств - членов Всемирной организации здравоохранения, что по мере того, как мы преодолеваем эту угрозу, нужно накапливать знания о ней с тем, чтобы впоследствии сделать правильные выводы", - сказал он на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Лавров и Макей на встрече в пятницу дали высокую оценку сотрудничеству двух стран в борьбе с пандемией коронавируса. "Дали высокую оценку взаимодействию наших стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. - Нам удалось в короткие сроки наладить эффективную работу по вывозу авиакомпаниями двух стран российских и белорусских граждан из третьих государств на родину через Москву и Минск".

Министр напомнил, что для борьбы с коронавирусом в Белоруссию были поставлены российские тест-системы, респираторы высокой степени защиты. Кроме того, в Минск была направлены средства из российских взносов на проекты Программы развития ООН и МАГАТЭ, указал Лавров.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 8,5 млн человек, более 450 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 569 063 случая заражения, выздоровели 324 406 человек, умер 7 841. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.