Лавров: Россия и Белоруссия вместе будут противостоять попыткам переписать историю

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия не дадут стереть память о подвиге героев Великой Отечественной войны, они вместе будут бороться с рецидивами неонацизма и попытками переписать историю. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Мы с белорусскими друзьями едины в том, что наша совместная задача - сохранить и защитить правду о событиях тех лет. Мы подчеркнули, что никакие попытки переписывания истории, разрушения мемориалов советским воинам, рецидивы неонацизма не способны стереть память об этой священной дате и подвиге солдат Красной армии, партизан, тружеников тыла, которые спасли цивилизацию от ужасов коричневой чумы", - сказал министр. Он добавил, что об этом подробно говорится в статье президента России Владимира Путина.

Лавров также поздравил жителей Белоруссии с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на сегодняшней встрече с ним подтвердил свое участие в параде на Красной площади по приглашению Путина.

Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса. 26 мая Путин объявил, что парад Победы состоится 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.