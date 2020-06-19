От кандидатов в федеральные кадровые резервы будет требоваться справка о доходах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Претенденты на включение в федеральные кадровые резервы государственных органов, подчиненных непосредственно президенту России, должны будут предоставлять в администрацию Кремля копию декларации о доходах, расходах и имуществе. Такое новшество содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля указе президента РФ Владимира Путина о внесении изменений в положение о формировании соответствующих кадровых резервов.

Согласно указу, перечень документов, которые должны предоставляться в Администрацию президента РФ вместе со списками кандидатов на включение в федеральный кадровый резерв, дополнен копией справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предыдущий год, представленной кандидатом на попадание в кадровый резерв. Речь идет о декларациях, которые предоставляют федеральные государственные служащие и претенденты на замещение должностей федеральной государственной службы.

Среди органов власти, руководство деятельностью которых осуществляет непосредственно президент РФ - силовые структуры, а также МИД и ряд других ведомств. В федеральные кадровые резервы таких органов власти включаются лица, соответствующие требованиям и обладающие необходимыми качествами для назначения на высшие воинские и начальствующие должности этих структур. Федеральные кадровые резервы входят в состав федерального резерва управленческих кадров.