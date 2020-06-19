На выставке в Петербурге представили указы и манифесты Екатерины II о борьбе с эпидемиями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Подлинные указы и манифесты Екатерины II о борьбе с эпидемиями второй половины XVIII века, а также книги известных ученых-эпидемиологов представлены на выставке "Я врач, я должен: из истории борьбы с эпидемиями", открывшейся в пятницу в новом здании Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте. Экспозиция приурочена ко Дню медицинского работника, который будет отмечаться 21 июня, сообщили в пресс-службе библиотеки.

"Выставка рассказывает о мужестве и подвигах врачей, рисковавших своей жизнью в борьбе с недугами, о развитии медицины, о том, чему самые страшные эпидемии в истории человечества научили политическое руководство стран и население", - рассказали в пресс-службе. Выставка открылась с соблюдением норм социальной дистанции и гигиены.

В экспозицию также вошли книги "Чума при Алексее Михайловиче" русского ученого-медика, организатора борьбы с эпидемиями Николая Высоцкого (1843-1922), "Холера и борьба с нею" врача-микробиолога Николая Гамалея (1859-1949), "Эдвард Дженнер и его открытие" одного из первых российских детских врачей Владислава Губерта (1863-1941), а также труды таких известных ученых, как Луи Пастер (1822-1895), Илья Мечниковов (1845-1916), Владимир Хавкин (1860-1930).

На выставке представлены копии документов из "Дела о закрытии библиотеки в 1831 году по случаю "Холеры", хранящегося в отделе архивных документов РНБ. Дополняют выставку классические произведения русской литературы, связанные с темой болезней и эпидемий, в том числе пьеса "Пир во время чумы" из сборника "Маленькие трагедии" (1830) Александра Пушкина, написанная им за время вынужденного затворничества во время холерного карантина в имении Большое Болдино.

В преддверии возобновления работы с посетителями Российская национальная библиотека начала прием заявок от них 16 июня, рассказали ТАСС ранее в пресс-службе учреждения. В читальные залы РНБ можно будет попасть с 20 июня по предварительной записи.

Российская национальная библиотека - первая государственная общедоступная библиотека России - основана 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. РНБ - федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ), находится в ведении Министерства культуры РФ. По объему фондов является одной из крупнейших библиотек мира (входит в первую десятку, шестое место) и вторым в РФ книгохранилищем после Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва). По данным пресс-службы библиотеки, за 2019 год РНБ посетили более 700 тыс. читателей и около 10 млн удаленных пользователей, было выдано около 5 млн изданий и документов.