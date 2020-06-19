Медики Петербурга, лечащие пациентов с COVID-19, получили знаки "За доблесть в спасении"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга вручили медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, знаки "За доблесть в спасении", сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"В преддверие Дня медицинского работника в Петербурге наградили медиков, которые спасают жизнь и здоровье пациентов с коронавирусной инфекцией. Врачам и медсестрам северной столицы вручили знаки отличия "За доблесть в спасении", почетные грамоты и благодарности губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В числе отмеченных наградами - более ста человек. Четверо врачей награждены посмертно. Сегодня в Петербурге больных с коронавирусной инфекцией принимают 23 городских и федеральных учреждения здравоохранения. По последним данным, коронавирусом заразились около 5 тыс. сотрудников медучреждений, умерли девять.

"Вы совершили подвиг, который можно сравнить с подвигом военных врачей, встали плечом к плечу на защиту жизней и здоровья петербуржцев", - процитировали в пресс-службе обращение к врачам губернатора Александра Беглова.

Сотрудников около трех десятков медучреждений Санкт-Петербурга также наградили благодарностями и почетными грамотами председателя городского законодательного собрания. "Петербургские медики с честью справляются с тяжелой ситуацией, показывая высочайшие образцы профессионализма и верности своему призванию. Они совершили настоящий подвиг милосердия, который навсегда останется в памяти всех жителей нашего города", - привели в пресс-службе петербургского парламента слова спикера Вячеслава Макарова.

По последним данным, в Петербурге выявили 21 734 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения 12 171 человек, умерли 793.