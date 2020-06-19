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Пандемия коронавируса нового типа

В Новгородской области запустят систему электронного приема документов в колледжи

Приемная кампания в учебные заведения региона начнется 20 июня

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Централизованная система электронного приема документов от абитуриентов для поступления в любой колледж или техникум региона впервые будет запущена в Новгородской области, сообщила журналистам в пятницу министр образования области Евгения Серебрякова. Приемная кампания в учебные заведения региона, несмотря на ситуацию с коронавирусом, начинается 20 июня.

"В связи с появлением в нашей жизни новой коронавирусной инфекции у нас есть изменения в части подачи документов <…> Новое в этом году - это электронный прием документов, в этом году он будет проходить централизовано по всем колледжам и техникумам, то есть не нужно искать, как подать документы в каждый отдельный колледж или техникум, а нужно будет просто зайти на сайт новгородского Центра опережающей профессиональной подготовки кадров и в специальном разделе загрузить документы, заполнив соответствующую форму", - сказала Серебрякова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, ранее в новгородские колледжи и техникумы в электронной форме документы от абитуриентов не принимали. На сайте центра желающему поступить в средние профессиональные учебные заведения Новгородской области необходимо загрузить паспортные данные, данные школьного аттестата, средний балл в нем. Заявка уходит в выбранный колледж и в течение трех дней абитуриенту должны перезвонить из учебного заведения и подтвердить получение документов.

"Приемная кампания в наши образовательные организации стартует завтра, с 20 июня", - добавила Серебрякова. Также подать документы в новгородские колледжи и техникумы можно через курьерскую службу или лично предоставить приемной комиссии.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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