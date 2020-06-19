NYT: власти США намерены приостановить выдачу виз нескольких типов

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена в течение нескольких дней объявить о приостановке выдачи виз нескольких типов, которые позволяют иностранцам работать в стране. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты The New York Times.

По словам ее источников, Трамп, как ожидается, подпишет соответствующий исполнительный указ. В результате американским компаниям будет сложнее принимать на работу граждан других стран, в том числе программистов и иных специалистов, даже если они являются выпускниками вузов США. Эта мера также, вероятно, будет касаться сезонных рабочих. Как отмечает издание, администрация США намерена объявить, что указанный шаг необходим из-за значительного роста безработицы в США в свете пандемии нового коронавируса.

В публикации уточняется, что американские власти также, вероятно, приостановят или ограничат ряд программ, предполагающих проведение культурных обменов между США и другими странами. По сведениям издания, ограничения, о которых идет речь, будут действовать и в 2021 году.

По сведениям телеканала CNBC, черновая версия исполнительного указа уже готова. Ожидается, что работа будет завершена на этой неделе.