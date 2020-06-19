В Вологодской области пройдет более 600 мероприятий в ходе акции "Добровольцы - детям"

ВОЛОГДА, 19 июня. /ТАСС/. Всероссийская акция "Добровольцы - детям" начнется в Вологодской области, как и по всей стране, 20 июня. Вологодские волонтеры подготовили более 600 мероприятий, они окажут помощь более 150 тыс. детей и семьям с детьми, рассказала заместитель губернатора области Лариса Каманина.

"Акция проводится у нас 12-й год. Цель ее - помочь детям в трудной жизненной ситуации. В этом году в добровольческую деятельность активно включатся граждане всех возрастов. Большее количество мероприятий пройдет в дистанционном формате с учетом требований и ограничений по коронавирусу. В ходе акции школьники изготовят своими руками игрушки и передадут их малышам из Дома ребенка, организуют концерты для детей-сирот, в том числе в онлайн-формате. Всего запланировано более 600 мероприятий", - привела слова Каманиной пресс-служба областного правительства.

По ее словам, волонтеры-старшеклассники помогут в организации онлайн-смен в школьных и городских лагерях: проведут игры-квесты, мастер-классы, викторины, конкурсы, флешмобы для детей. Состоится добровольческий видеомарафон "Безопасное детство", в который включатся волонтерские отряды, созданные при организациях социального обслуживания. Волонтеры создадут познавательные ролики на основе русских народных сказок, программ, в которых напомнят детям о правилах безопасности дома и на улице.

"Серебряные" добровольцы примут участие в областной акции "Мудрые советы", в которой в онлайн-формате расскажут подрастающему поколению об основах здорового образа жизни, кулинарии, садоводстве, правилах поведения. В честь 75-летия Победы волонтеры проведут тематические викторины, квесты, а также онлайн-экскурсию "Освобождение Ошты".

Планируется, что в Вологодской области в акции примут участие более 180 тыс. человек. Будет оказана помощь более чем 150 тыс. детей и семей с детьми. По итогам оргкомитет определит лидеров в восьми номинациях, два лучших кандидата будут направлены для участия на федеральном уровне.