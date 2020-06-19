В Калмыкии режим самоизоляции продлили до 28 июня

ЭЛИСТА, 19 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 28 июня включительно, соответствующее решение принято в пятницу на заседании оперштаба республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС главный государственный санитарный врач региона Джангар Санджиев.

"Благодаря ранее принятым мерам распространение заболеваемости COVID-19 в нашей республике продолжает снижаться, но Калмыкия пока не может перейти к третьему этапу снятия ограничительных мер из-за отставания по дополнительным показателям [заболеваемости]. Принято решение о продлении режима самоизоляции еще на неделю - до 28 июня включительно", - сказал он.

В частности, в сравнении с прошлым годом в регионе "немного превышает среднероссийский показатель уровень заболеваемости пневмонией", уточнил главный санитарный врач.

Власти тем не менее приняли решение о возобновлении работы гостиниц при условии, что постояльцы будут питаться в номерах, а не в ресторане. Возобновляют также работу МФЦ, однако ряд услуг жители региона будут продолжать получать в электронном виде, добавил Санджиев.

Республика с 7 июня находится на втором этапе снятия ограничительных мер, режим самоизоляции ранее был властями продлен до 21 июня включительно.

По данным оперативного штаба Калмыкии на пятницу, в регионе зарегистрировано 1 314 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся девять пациентов, из них пять - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели и выписаны 958 человек, умерли 20 пациентов.