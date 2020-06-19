На площадке санатория в Курской области откроют первый в регионе детский хоспис

КУРСК, 19 июня. /ТАСС/. Первый в Курской области детский хоспис для тяжело и неизлечимо больных детей создадут в Курской области на базе областного детского санатория. В 2020 году власти приступят к проектированию здания, также в регионе появится программа развития детской и взрослой паллиативной помощи, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации области.

"В Курской области планируется создать специализированное учреждение для помощи паллиативным детям. Содействие в организации его работы окажет петербургский хоспис. Роман Старовойт [губернатор Курской области] поручил уже в этом году приступить к проектированию здания хосписа", - сказали в пресс-службе.

В Курской области в настоящее время паллиативную помощь в стационарах, на дому, социальных учреждениях получают 148 детей. Как отметили в администрации региона, появление хосписа на территории областного детского санатория систематизирует работу и объединит необходимые виды помощи на одной базе одного учреждения.

"Это место идеально подходит для поставленных целей. Конечно, здание требует ремонта. Но рядом можно расположить отделения реабилитации. Это позволит использовать медицинский персонал для ухода за пациентами и оказывать восстановительную терапию", - цитирует пресс-служба основателя первого в России детского хосписа, протоиерея Санкт-Петербургской епархии Александра Ткаченко.

Петербургские специалисты окажут помощь в вопросах перестройки здания, лицензирования, оснащения помещений. Уже подготовленную программу развития детской и взрослой паллиативной помощи в Курской области проанализируют к концу июня на совещании с Минздравом РФ.