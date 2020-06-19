В Пермском крае продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 30 июня

ПЕРМЬ, 19 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в Пермском крае в целях борьбы с распространением коронавируса, продлили до 30 июня, они касаются проведения массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений, но профессиональные спортсмены уже могут проводить тренировки, а артисты - репетиции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Действие указа об ограничительных мерах в Пермском крае продлено до 30 июня. Самоизоляция продлится до конца июня <...> 22 июня прикамцы могут почтить память героев Великой Отечественной войны, в том числе посетить кладбища и места захоронения при условии наличия средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции", - сказано в сообщении.

Региональный оперштаб разрешил жителям в Дни памяти и скорби собираться группами до пяти человек, чтобы посетить кладбища и места захоронения героев Великой Отечественной войны. Возобновлена выдача медицинских справок для абитуриентов и консультативная помощь узких специалистов, в том числе стоматологических поликлиник, оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей, а с 22 июня медучреждения региона начнут проводить профилактические осмотры детей до года, обязательные предварительные медицинские осмотры абитуриентов и обследование детей перед госпитализацией, возобновится плановая стоматологическая помощь.

Согласно информации краевого правительства, по-прежнему в режиме онлайн работают образовательные учреждения: детские сады и школы, для детей работающих родителей организованы дежурные группы. Режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталия Костарева, два дня коэффициент распространения коронавируса в регионе ниже единицы, при этом за неделю прирост числа инфицированных составил 2,2%, а средний показатель по России - 1,5%.

Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба отметил, что важно не допустить новых вспышек инфекции, поэтому необходимо разработать график снятия ограничительных мер. "Мы смотрим, как ведут себя другие регионы, проведем свой системный анализ. У меня будет поручение: к следующему штабу профильным министерствам совместно с Роспотребнадзором разработать график снятия ограничительных мер, соответствующих второму и третьему этапу. В первую очередь это касается деятельности торговых центров, общепита, детских лагерей. Такой график нам нужен, но в первую очередь будем ориентироваться на уровень заболеваемость", - сказал он.

Режим самоизоляции в Пермском крае ввели 2 апреля, 12 мая ограничительные меры были смягчены - жителям разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, работать непродовольственным магазинам с отдельным входом и общей площадью до 400 кв. м, салонам красоты и парикмахерским, многофункциональным центрам (МФЦ), мастерским по ремонту обуви, ателье. На прошлой неделе режим самоизоляции продлевали до 23 июня, но разрешили волонтерам проводить мероприятия по информированию граждан о предстоящем общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции, а турфирмам - вывести одного сотрудника в офис для дистанционной работы с клиентами.

О ситуации с коронавирусом в Пермском крае

В Пермском крае подтвержден 3 001 случай заражения коронавирусом, за последние сутки инфекция подтвердилась у 64 человек. 1 696 человек выздоровели, 106 пациентов с подтвержденным диагнозом умерли, при этом у 42 причиной смерти стали сопутствующие заболевания.