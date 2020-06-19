Уборщики и буфетчики больниц Петербурга получат выплаты за работу в "красной зоне"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Уборщики, буфетчики и кастелянши больниц Санкт-Петербурга наряду с медицинскими сотрудниками получат стимулирующие выплаты за работу в "красной зоне" с риском заражения новой коронавирусной инфекцией. На эти цели направят более 130 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В 45 медицинских организаций Санкт-Петербурга в ближайшие дни будут перечислены денежные средства на осуществление выплат стимулирующего характера работникам немедицинских специальностей, имеющим риск заражения коронавирусной инфекцией. Должности сотрудников, которые могут рассчитывать на данную выплату, устанавливаются локальными нормативными актами медицинских учреждений. Чаще всего это уборщики служебных помещений, кастелянши и буфетчики", - говорится в сообщении.

Перечисленные сотрудники получат выплаты сразу за март, апрель и май этого года. На эти цели из резервного фонда губернатора города выделили более 130 млн рублей. Средний размер выплаты составит 15,5 тыс. рублей.

В Петербурге помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывают 24 учреждения, в том числе шесть федеральных. По последним данным, заразились коронавирусом около 5 тыс. сотрудников больниц, умерли девять.

По последним данным, в Петербурге выявили 21 734 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения 12 171 человек, умерли 793.