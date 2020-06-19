Галина Дашевская будет похоронена 22 июня на Калитниковском кладбище

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Галина Дашевская, которая умерла в четверг в возрасте 79 лет, будет похоронена в понедельник на Калитниковском кладбище в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте Театра им. Моссовета.

"Прощание с Галиной Самуиловной Дашевской пройдет 22 июня <...> Похороны пройдут на Калитниковском кладбище", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание начнется в 11:00 в саду "Аквариум", в 12:15 пройдет отпевание в Храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в Калитниках.

Как ранее сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, Дашевская пыталась перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал в районе станции Жаворонки и была сбита поездом Голицыно - Дубна. По факту ее гибели проводится проверка.

Галина Дашевская родилась в 1941 году. Окончила в 1964 году студию при Театре им. Моссовета под руководством Ю. А. Завадского, с тех пор играла в этом театре. Играла в спектаклях "Когда часы пробили полночь", "Пора любви", "Два вечера в мае", "Сверчок", "Театр Гарсиа Лорки", "Дама! Дама! Еще дама!..", "В пространстве Теннесси У.", "Я, бабушка, Илико и Илларион" и многих других. В актуальном репертуаре театра были постановки с ее участием "Baden-Баден", "Идиот" и "Морское путешествие 1933 года". Также Дашевская снималась в кино, в том числе в фильмах "Белое солнце пустыни", "Июльский дождь", "Поезд милосердия", "Происшествие, которого никто не заметил", "Отпуск, который не состоялся", "Падение", "Люди и тени. Секреты кукольного театра", "Глухарь".