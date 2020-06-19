Трутнев призвал глав регионов ДФО уделять больше внимания городскому благоустройству

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Главам дальневосточных регионов стоит уделять больше внимания вопросам благоустройства городских пространств, особенно в столицах субъектов. Такое мнение выразил в пятницу вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе заседания президиума правительственной комиссии по вопросам развития округа.

"Практически во всех регионах ДФО, где прошли совещания по развитию социальной инфраструктуры, поднимались вопросы внешнего облика и благоустройства городов и поселений. Но особенно это касалось состояния столиц субъектов. В первую очередь это связано с созданием новых микрорайонов. Нужно, чтобы они создавали единый ансамбль, вписывались в уже существующий ландшафт. Мы ждем от регионов таких заявок на получение единой субсидии. Надо строить красивые дома, формировать комфортные городские пространства, развивать территории, чтобы людям было приятно приходить с работы домой", - приводят слова полпреда в его пресс-службе.

По мнению Трутнева, главам регионов необходимо уделять этому вопросу больше внимания. Ранее вице-премьер, который также курирует развитие арктических территорий, поручал подготовить предложения по развитию городской среды в Архангельске.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия - средства на социальное развитие центров экономического роста. Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра. В целом на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живут 80% населения региона, или 6,6 млн человек.