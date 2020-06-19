Жители аула в Адыгее, чьи дома пострадали от града, получат выплаты

МАЙКОП, 19 июня. /ТАСС/. Жители аула Хатукай Красногвардейского района Адыгеи, чьи дома пострадали от последствий ливневого дождя с крупным градом, получат материальную поддержку из резервного фонда правительства республики, сообщил в пятницу в своем аккаунте Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее сообщалось, что ливневый дождь с градом размером с перепелиное яйцо, обрушившийся на аул Хатукай в среду вечером, повредил свыше 1,2 тыс. жилых домов, в том числе многоквартирных, а также кровли здания администрации сельского поселения, двух детских садов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Пострадали 186 га сельхозкультур в девяти крестьянско-фермерских хозяйствах, выращивающих пшеницу, ячмень, подсолнечник. У аграриев уничтожено от 10 до 50% посевов. На территории аула Хатукай введен режим ЧС муниципального характера.

"Ситуация в Хатукае под моим личным контролем, накануне я посетил аул, пострадавший от градобоя <…> Выплаты гражданам, имущество которых пострадало от стихии, будут производиться за счет средств резервного фонда кабинета министров республики. Суммы выплат определит спецкомиссия. Из средств резервного фонда восстановят и пострадавшие соцобъекты", - написал Кумпилов.

Ситуация в населенном пункте, а также меры по устранению последствий стихии и поддержка граждан в пятницу обсуждались на оперативном совещании. Штаб по ликвидации последствий ЧС непосредственно в ауле по поручению главы региона возглавил премьер-министр республики Александр Наролин. Задействованы силы и средства ГУ МЧС по республике и подрядных строительных организаций. Перед Минстроем Адыгеи поставлена задача направить в населенный пункт в кратчайшие сроки все необходимые материалы и ремонтные бригады, уточнил руководитель республики.

Суммы выплат пострадавшим будут определены Минфином республики в ближайшее время. Власти организуют продовольственную помощь многодетным семьям, престарелым гражданам и инвалидам, сообщили в пресс-службе главы республики.

По уточненной информации и.о. главы Красногвардейского района Темура Губжокова, в зоне ЧС в общей сложности оказалось более 1 630 жилых домов, в которых проживают 4 975 человек. Выявлено 829 домовладений с поврежденной кровлей, пострадали насаждения на 847 приусадебных участках.