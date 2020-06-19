Кадыров заступился за чеченцев, участвовавших в конфликте в Дижоне

Ранее разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором утверждается, что в стране наблюдается все более опасная деятельность представителей чеченской общины. Содержание служебного доклада, распространенного во вторник, стало известно газете "Паризьен". Документ был опубликован после длившихся три дня столкновений между проживающими в Дижоне выходцами из Северной Африки и группой выходцев из Чечни.

ТАСС, 19 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что причиной конфликта с участием уроженцев республики во французском Дижоне стала неспособность местных властей навести порядок в борьбе с наркоторговлей. Уроженцы Чечни защищали в конфликте своего земляка, сообщил Кадыров в пятницу в своем Telegram-канале.

"Местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами, и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки. Наркодилеры из Дижона жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга. В результате он получил тяжелые травмы. Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства и на помощь пришли соплеменники. Лично мое мнение такое - я считаю действия чеченцев правильными", - написал он.

Кадыров отметил, что считает неправильным характеристику конфликта как "межэтническое столкновение". "Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками. Уверен, что и самим жителям Дижона порядком надоели эти нелюди, поэтому в соцсетях распространяются видеообращения в поддержку действий чеченцев", - пояснил глава Чечни.

Как сообщалось ранее, в ходе погромов в Дижоне уничтожались камеры наблюдения, поджигались автомобили и мусорные баки. Как сообщало посольство РФ, россиян среди задержанных в Дижоне погромщиков не было.