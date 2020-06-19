Южная Осетия получила от Чечни 100 тонн муки в качестве гуманитарной помощи

ЦХИНВАЛ, 19 июня./ТАСС/. Южная Осетия получила в пятницу от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 100 тонн муки в качестве гуманитарной помощи, сообщил ТАСС заместитель главы администрации президента закавказской республики Алан Джуссоев.

"Мы получили сегодня гуманитарный груз - около 100 тонн муки от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Огромная ему за это благодарность", - сказал Джуссоев.

Он отметил, что груз не предназначен для реализации на госпредприятии хлебобулочных изделий, а будет роздан нуждающимся и многодетным семьям, семьям инвалидов и другим категориям граждан, которые нуждаются в соответствующей помощи.

Ранее Южная Осетия получила в качестве гуманитарной помощи 50 тонн сахара от Карачаево-Черкессии, а так же многотонный груз продуктовых наборов от соотечественников проживающих в России.

По данным Югосетпотребнадзора, в Южной Осетии на сегодняшний день выявлено 80 случаев заражения коронавирусом (17 июня сообщалось о 81 случае, однако позже при повторном тестировании одна из проб показала отрицательный результат). На двухнедельном карантине в республике находятся 164 человека, они вернулись из-за границы, в их числе курсанты российских вузов. Проведено более 2 тыс. тестов на коронавирус. В числе инфицированных четверо медиков. В инфекционном отделении республиканского медцентра остаются 37 инфицированных, 43 человека выписаны.

Кабмин Южной Осетии ранее продлил сроки ограничений по коронавирусу до 30 июня, продлен запрет на пересечение границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Исключение сделано лишь для грузового автотранспорта, для которого установлен график пересечения границы, а также для граждан Южной Осетии за пределами республики, которые могут вернуться на родину после обращения в югоосетинское консульство в Северной Осетии. Власти Южной Осетии полностью закрыли границу с Грузией и запретили культурно-массовые мероприятия. На карантине все образовательные учреждения республики. Кабинет министров республики во вторник принял постановление о снятии запрета на проведение государственных мероприятий, запланированных в июне, это касается бала выпускников, Дня памяти и скорби и парада Победы.