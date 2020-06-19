Для водителей открылся новый съезд с южного обхода Краснодара на трассу М-4 "Дон"

МАЙКОП, 19 июня. /ТАСС/. Новый съезд для ликвидации пробок в сторону Черного моря открыт для водителей, которые едут по М-4 "Дон" со стороны Крымска и Абинска Кубани в сторону аэропорта Краснодара по южному обходу, сообщила в пятницу пресс-служба государственной компании "Автодор".

"Новый съезд позволит убрать пробки на данном отрезке, так как водители теперь могут сразу по этому левоповоротному съезду через новый путепровод заехать на трассу М-4. Ранее им приходилось выезжать на федеральную дорогу в сторону Джубги, совершать большой перебег и разворачиваться на трассе, что приводило к пробкам в сторону моря", - говорится в сообщении.

Новый съезд - часть строящейся двухуровневой транспортной развязки на 1346-м километре трассы М-4 "Дон" под Тугургоем в Адыгее. Работы здесь идут с опережением графика, уже уложен верхний слой покрытия на той части дороги, которая ведет с морского побережья в Краснодар и далее в Ростов (обратное направление). После окончания работ осенью текущего года трасса М-4 возле Тугургоя станет 1Б категории. В каждом направлении водители смогут двигаться по трем полосам шестиполосной трассы, уточнили в пресс-службе госкомпании.

"Это значительно повысит пропускную способность не только данной трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае, но и федеральных и местных дорог, направляющихся к Черному морю и обратно. На данный момент открыто два съезда с развязки в Адыгее. Один из них, с М-4 на южный обход Краснодара, открыт в апреле", - добавили в пресс-службе.

Федеральная дорога М-4 "Дон" - автомобильная дорога федерального значения Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. Протяженность трассы составляет около 1540 км, проходит по территории восьми регионов России. Является ключевой для транспортного сообщения с югом России, соединяет центральные и северные регионы европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. Летом по ней движется основной поток отдыхающих в Краснодарский край и Крым.