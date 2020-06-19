"Билайн" восстановил работу сети в Сибири и на Дальнем Востоке после неполадок

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мобильный оператор "Билайн" восстановил работу сети в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее в пятницу из-за обрыва магистральных каналов передачи данных вследствие действий третьих лиц абоненты оператора в регионах столкнулись с проблемами доступа к мобильному и домашнему интернету.

"Обрыв магистрального кабеля устранен, сервис в Сибири и Дальнем Востоке восстановлен. Мы приносим извинения всем, кого затронула эта ситуация", - сказали в "Билайне".