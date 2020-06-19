Минобрнауки запустило сервис "Поступление в вуз онлайн"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России объявило о запуске сервиса "Поступление в вуз онлайн", благодаря которому абитуриенты могут подать документы в 54 российских университета через "Госуслуги". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"Стартовал суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Первыми подать документы в вуз в дистанционном формате через сервис "Госуслуги" смогут жители Дальневосточного федерального округа в 09:00 по местному времени (02:00 мск). Для них, а потом и для всей остальное России в соответствии с часовыми поясами, будет доступна услуга онлайн-поступления в 54 вуза страны, не дожидаясь результатов ЕГЭ", - сообщил представитель министерства.

Он отметил, что после обнародования результатов ЕГЭ баллы автоматически будут переданы в вузы, приемная комиссия распределит студентов в конкурсных списках. С помощью сервиса учебные заведения примут заявления о приеме на первом и втором этапах зачисления с приложением необходимых документов на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения при поступлении на бюджетные места. Представитель пресс-службы уточнил, что для поступления на контрактной основе необходимо обращаться непосредственно в вуз через сервис на официальном сайте университета.

Ранее Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году. Поступающим разрешено подать документы четырьмя способами: "в электронной форме посредством электронной информационной системы организации", с использованием сервиса "Поступление в вуз онлайн", по почте либо лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе. Всех поступающих планируется зачислить до конца августа.

В прошлом году Минобрнауки сообщало, что работа над сервисом "Поступление в вуз онлайн" ведется по нацпроекту "Цифровая экономика". Его внедрение, отмечали в министерстве, приведет к сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов, обеспечит возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию, а также получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года.