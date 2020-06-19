Вывозной рейс из Франкфурта доставил в Петербург 130 россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот", организованный для россиян, которые пожелали вернуться на родину из Германии в период пандемии коронавируса, из Франкфурта-на-Майне прибыл в петербургский аэропорт Пулково, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

"Прибыл", - говорится в статусе рейса.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Смольного, рейс доставил в Санкт-Петербург 130 человек. В аэропорту их встретили около 100 специалистов, в том числе представителей горадминистрации, Роспотребнадзора и правоохранительных органов. После прибытия всем гражданам будет вручено уведомление о прохождении обязательного 14-дневного карантина по месту жительства. В случае, если они не смогут пройти карантин на дому, власти города готовы предоставить прибывшим места в обсервационном центре.

Самолет после высадки пассажиров в Петербурге направится в Москву. Сколько человек будет доставлено до Москвы, в пресс-службе Смольного не уточнили.