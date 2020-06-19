Премьер Дагестана вручил благодарности группе врачей из Москвы во главе с Проценко

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Дагестана Артем Здунов вручил в пятницу благодарности группе врачей, которую возглавляет главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, за оказанную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Проценко возглавляет вторую бригаду московских специалистов, направленных в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бригада под его руководством прибыла в республику 10 июня.

В пятницу группа врачей вылетает из аэропорта Махачкалы в Москву. В аэропорту премьер Дагестан и министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов поблагодарили московскую бригаду. "Хотел бы поблагодарить коллег, федеральное министерство, департамент здравоохранения Москвы за огромную помощь, которая оказана здравоохранению республики - практическую, методическую, консультативную. При этом коллеги работали не только в стационарах, но и консультировали амбулаторных пациентов, были и на севере, и на юге республики, в предгорьях, в горных районах", - сказал Гаджиибрагимов.

В свою очередь Проценко выразил благодарность за оказанный прием. "Мы очень интенсивно работали [с коллегами] в плане обмена мнений. Мне кажется, работа наших бригад здесь была не формальна, а реальна, и хотелось бы поблагодарить коллег за такой теплый прием. <...> Сейчас в Дагестане необходимости в нашей [работе] нет", - сказал он.

Министр здравоохранения республики отметил, что врачи из Москвы побывали практически во всех медицинских организациях, где находятся тяжелые пациенты, которые требуют нахождения на реанимационных койках. "Наши коллеги побывали, проконсультировали, где необходимо - скорректировали лечение", - сказал министр.

Ранее в течение почти трех недель длилась рабочая командировка специалистов Минздрава России в Дагестан. За это время врачи посетили более 20 районов и проконсультировали свыше 350 пациентов с тяжелым течением коронавируса, находящихся в отделениях реанимации. В делегацию из шести человек входили специалисты ведущих клиник страны и трех медицинских университетов Москвы. По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане зарегистрировано 7 015 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 88 новых случаев выявлено за последние сутки. С начала пандемии в регионе выздоровели 4 854 человека. Умерли 341 человек, заразившихся коронавирусом.