В РПЦ назвали своевременным уреждение ордена Пирогова и медали Луки Крымского

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Учреждение ордена Пирогова и медали Луки Крымского закономерно и своевременно во время пандемии, когда медицинские работники, рискуя жизнью, спасают людей. Такое мнение высказал в пятницу в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Считаю появление таких наград абсолютно закономерным и своевременным. Сегодня, когда нашим медработникам приходится спасать жизни людей в тяжелых условиях пандемии коронавируса, многие медики уже их заслужили. Уверен, первые награждения состоятся скоро", - написал он.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского будут вручать российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов. Статут и положение о наградах опубликованы в пятницу на сайте Кремля.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) в 1995 году был прославлен Украинской православной церковью (УПЦ) в лике местночтимых святых, и в 2000 году - Архиерейским собором Русской православной церкви (РПЦ) в лике священноисповедников. Ранее с предложение рассмотреть вопрос о канонизации выдающегося хирурга Николая Пирогова озвучил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).