Трутнев отметил неудовлетворительную работу строительного блока хабаровского правительства

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев посоветовал губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обратить внимание на неудовлетворительную работу строительного блока регионального правительства, который не обеспечил в срок создание дорог к выданным "дальневосточным гектарам".

По данным полпредства, из-за неготовности проектно-сметной документации в крае в 2020 году не будет начато строительство автомобильных дорог к трем поселениям, созданных из групп "дальневосточных гектаров".

"Плохая история получается с "дальневосточными гектарами". Людям были даны обещания, если они возьмут землю и будут создавать поселения, то получат помощь в создании инфраструктуры. Хабаровскому краю на это были выделены средства из федерального бюджета. Люди пользуются "дальневосточным гектаром", выбирают себе место для проживания, им нужно помочь. А получается, что строительство дорог к "гектарам" сдвигается на год. Губернатору надо обратить внимание на строительный блок. Если люди, в нем работающие, не могут организовать работу, пусть сами едут на объект, берут лопаты и строят дороги", - приводят в пресс-службе полпредства слова Трутнева.

Средства на строительство дорог выделялись в рамках так называемой единой субсидии, которая позволяет регионам Дальнего Востока получить финансирование из федерального бюджета для создания и ремонта социальных объектов. Кроме того, в крае переносится срок ввода в эксплуатацию палатного корпуса противотуберкулезного диспансера в Хабаровске, который также строится по единой субсидии. Высвобождаемые средства 2020 года в объеме 186,3 млн рублей будут направлены на замещение краевых средств федеральными для реконструкции Комсомольского шоссе.

Трутнев также обратил внимание на проблемы в реализации комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре. По словам полпреда, это один из двух городов на территории России, для которых по поручению президента РФ Владимира Путина приняты комплексные планы развития. "Но реализация этого плана в Комсомольске-на-Амуре идет с нарушениями графиков", - отметил он. В частности, переносится срок ввода регионального центра развития спорта.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство и ремонт социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра. В целом на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живут 80% населения региона, или 6,6 млн человек.