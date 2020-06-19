Кузнецова просит Минпросвещения разъяснить тему защиты данных детей при видеонаблюдении

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в Минпросвещения РФ с просьбой разъяснить вопросы, связанные с защитой персональных данных несовершеннолетних при использовании видеокамер в школах. Соответствующую информацию распространила в пятницу пресс-служба детского омбудсмена.

Отмечается, что тема защищенности персональных данных детей в цифровом формате, в том числе при "использовании видеокамер в школах с функцией распознавания лиц", была обсуждена на заседании рабочей группы Общественного совета при уполномоченном.

"В СМИ была распространена информация о том, что в 10 регионах в общеобразовательных организациях будет установлено порядка полутора тысяч систем видеонаблюдения с возможностью компьютерного зрения, а также о дальнейших планах по внедрению биометрических камер. Мы со своей стороны направили официальный запрос в Министерство просвещения РФ с просьбой дать разъяснения, в том числе по вопросам, связанными с защитой персональных данных несовершеннолетних, а также что делать в случае несогласия родителей на обработку данных", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Ранее газета "Ведомости" писала, что Национальный центр информатизации (НЦИ) Ростеха поставит в российские школы системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. По данным издания, на первом этапе такие камеры предполагается отправить в 1 608 учреждений, а в целом оснастить ими 43 тыс. школ. В НЦИ в свою очередь заявили, что документация аукционов, по которым центр поставит видеокамеры для российских школ, не предполагает использования технологии распознавания лиц.

При этом центр подтвердил поставку 1 425 систем видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell 2k и 26,5 тыс. камер в 10 регионов РФ для повышения безопасности детей во время учебного процесса в коридорах, залах и на лестницах. В НЦИ отметили, что работают исключительно в рамках законодательства и не согласны с информацией, изложенной в статье. Законодательством РФ запрещено проводить слежку за гражданами, равно как и осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта, говорилось в заявлении.