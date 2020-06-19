Опрос: большинство жителей США выступают против выплат афроамериканцам за рабство предков

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей США выступают против выплат темнокожим американцам в качестве компенсации за рабство их предков и не поддерживают идею переименования военных баз, названных в честь генералов Конфедерации (штаты рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США 1861-1865 годы.). Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу итоги опроса, проведенного телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos.

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Согласно результатам исследования, 73% респондентов высказались против того, чтобы афроамериканцам выплачивались средства из федерального бюджета в виде компенсации за то, что их далеких предков завезли на территорию Америки как рабов. Около четверти опрошенных (26%) поддерживают осуществление таких выплат, причем подавляющее большинство сторонников предоставления компенсаций составляют темнокожие американцы.

56% опрошенных высказались против изменения наименований американских военных баз, носящих фамилии генералов-конфедератов, а 42% высказали противоположное мнение. В опросе участвовали 727 американцев. Степень погрешности полученных результатов оценивается в плюс-минус 1,25 процентного пункта.

Проблема расизма в американском обществе и споры о памятниках деятелям периода Гражданской войны в США оказались на первом плане в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, вскоре после чего мужчина умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании стражей порядка были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, происходили столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

12 июня в Атланте (штат Джорджия) был смертельно ранен при задержании темнокожий местный житель Рейшард Брукс, после чего демонстрации в городе вспыхнули с новой силой.