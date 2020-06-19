Трутнев: сроки создания части соцобъектов в ДФО сдвинутся из-за пандемии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, повлияли на создание на Дальнем Востоке соцобъектов в рамках так называемой единой субсидии, сроки по части из них будут сдвинуты. Необходимо скорректировать работу так, чтобы максимально эффективно использовать выделенные средства, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе заседания президиума правительственной комиссии по вопросам развития округа.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия - средства на социальное развитие центров экономического роста. В мае глава Минвостокразвития Александр Козлов сообщил, что работы по некоторым соцобъектам ведутся с отставанием от графиков.

"Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, оказали влияние и на работу по развитию социальной инфраструктуры. Есть ряд сдвижек по строительству объектов. Мы должны принять это во внимание и скорректировать работу так, чтобы бюджетные средства расходовались максимально эффективно", - приводят слова Трутнева в пресс-службе полпредства.

Как сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов, от дальневосточных регионов поступили предложения по перераспределению почти 4,6 млрд рублей. Большую часть средств (4,3 млрд рублей) планируют перенести из-за рисков неисполнения мероприятий, еще 230 млн рублей составила экономия. Кроме того, поступили предложения по выделению дополнительного финансирования (394 млн рублей).

В Бурятии перераспределенные средства направят на закупку дополнительного оборудования для медицинских организаций и реализацию 16 новых мероприятий, в том числе это строительство домов культуры, центра помощи детям, закупка автобусов. В Приморском крае средства пойдут на ремонт автомобильных дорог в городе Большой Камень, где живут почти 38 тыс. человек и расположена одноименная территория опережающего развития (ТОР). В частности, планируется отремонтировать часть единственной автодороги, которая связывает город с краевой сетью и находится в неудовлетворительном состоянии.

В Амурской области перераспределенное финансирование будет предоставлено в том числе на приобретение помещений для переселения из аварийного жилья в городе Свободном. Кроме того, региону дополнительно выделено 173 млн рублей на берегоукрепление и реконструкцию участка набережной реки Амур в Благовещенске. В Еврейской автономной области средства направят на строительство и модернизацию ФАПов, приобретение автобусов, ремонт автодороги.

Проекты на Чукотке и Камчатке

Чукотка получит дополнительно 163 млн рублей на обеспечение жильем работников социальной сферы. В 2019 году было приобретено 18 квартир в городе Анадырь и поселке Угольные Копи для медицинских работников и учителей. В 2020 году планируется выкупить 16 квартир на первичном рынке жилья в Угольных Копях, а шесть оставшихся квартир в построенных домах будут предоставлены для реализации программы "Дальневосточная ипотека".

В Камчатском крае снято финансирование по единой субсидии на 2020 год с проекта строительства краевой больницы. По данным Минвостокразвития, в 2020 году в связи с необеспечением полного объема финансирования, которое требуется на первом этапе, не представляется возможным объявить аукцион на начало работ.

"Мы вынуждены были принять это решение. Но никто обязанность построить больницу с нас не снимает. Мы это обязаны сделать совместно с регионом. Надо будет, обратимся к президенту. Все средства, которые мы могли выделить, мы выделили. Но пока полный объем средств не собирается. Надо, чтобы больница в будущем году начала строиться", - сказал Трутнев.

По словам врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, в этом году будет проведен конкурс и определен подрядчик по строительству больницы. На это будут выделены средства из краевого бюджета. "Чтобы не рисковать средствами федерального бюджета, мы просим перенести средства на другие объекты, ряд из которых относится к системе здравоохранения", - уточнил он.

Высвобожденные средства планируется направить на реализацию 31 нового мероприятия, в том числе на ремонт медучреждений, дорог, обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра. В целом на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живут 80% населения региона, или 6,6 млн человек. Сейчас в рамках единой субсидии макрорегиону выделено 98,6 млрд рублей на 2018-2022 годы.