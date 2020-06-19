Проект по сохранению биоразнообразия озера в Дагестане получит президентский грант

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Фонд президентских грантов поддержит образовательный проект дагестанского клуба "Учитель года Дагестана" по сохранению биоразнообразия озера Горенжо в Казбековском районе республики. Об этом сообщается в пятницу на сайте министерства образования и науки Дагестана.

"Образовательный проект "ЭКОТРОПиЯ" клуба "Учитель года Дагестана" выиграл грант президента РФ по направлению "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения". Проект будет реализован в Казбековском районе. Сумма президентского гранта составила 500 тыс. рублей. Цель проекта - сохранение уникального биотопа озера Горенжо в Казбековском районе", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на берегах озера произрастает большое число редких и лекарственных растений, а в самом озере водится Кавказский обыкновенный тритон - реликтовый, эндемичный для Кавказа подвид, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную книгу Дагестана.

По словам руководителя проекта, советника ректора Дагестанского института развития образования и учредителя клуба "Учитель года Дагестана" Эльвиры Сайпуевой, в последние годы в республике стал активно развиваться внутренний туризм и берег озера Горенжо стал популярным местом отдыха, из-за чего состояние озера значительно ухудшилось. "Берег время от времени приходится очищать от твердых бытовых отходов, которые неизбежно попадают в воду и загрязняют ее, что создает риск потерять уникальный биотоп. Разовые экологические акции, проводимые время от времени силами администрации Казбековского района, педагогов и учащихся Дылымской гимназии, не являются достаточно эффективным способом решения проблемы. Мы хотим, чтобы об этой проблеме узнали как можно больше людей. Не просто узнали, но и задумались", - приводят на сайте слова Сайпуевой.

Сообщается, что реализацией проекта педагоги рассчитывают "решить сразу несколько основных задач - от очистки берега озера от твердых бытовых отходов до создания учебной экологической тропы для школьников и формирования экологического класса для учебных занятий на природе в формате field study (полевое исследование). "Для проведения экскурсионных занятий внеурочной деятельности по общекультурному направлению будет разработан специальный учебно-методический комплекс. Планируется также закладка аптекарского огорода для нужд местного населения", - заключили в ведомстве.

Озеро Горенжо расположено на высоте более 700 метров над уровнем моря около села Дылым Казбековского района.