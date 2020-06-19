Тверские власти возобновляют работу летних кафе и музеев

ТАСС, 19 июня. Работа летних кафе, посещение музеев и бронирование отелей возобновляется в Тверской области с 20 июня. Соответствующее постановление об отмене отдельных ограничительных мер подписал губернатор Игорь Руденя, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление об отмене с 20 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. На территории Верхневолжья при соблюдении санитарных требований возобновляется работа летних кафе, бронирование мест в гостиницах, посещение музеев", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе возобновляются тренировки для спортсменов сборных команд РФ, профессиональных спортивных клубов области на спортивных площадках и в спортивных залах. Возобновляются пешеходные экскурсии по городу группами не более 10 человек, размещение посетителей на турбазах, но без проведения развлекательных мероприятий.

В Тверской области, по данным регионального оперштаба, в настоящий момент подтвержден 3 001 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 67 из них - за минувшие сутки. Выздоровели 1 848 человек, умерли 55.