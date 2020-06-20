На Красной площади пройдет генеральная репетиция парада Победы

В этом году в связи с пандемией коронавируса предприняты исчерпывающие меры для безопасности военнослужащих. К участию в репетициях и параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний. Кроме того, парадные расчеты тренируются в перчатках и масках.

Она начнется в 10:00 мск. Ранее 17 и 18 июня в Москве прошли ночные совместные репетиции, в которых участвовали только пешие расчеты и механизированные колонны без авиации.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Более 14 тыс. военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов примут участие в субботу в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

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Состояние участников постоянно контролируется военными медиками, ежедневно проводятся тесты на коронавирус.

Военнослужащие войск РХБЗ проводят регулярную дезинфекцию парадной техники, мест ее хранения, мест проживания участников парада, площадки, где проходят тренировки, и всех задействованных транспортных средств.

Пешая колонна

В составе пешей колонны по Красной площади пройдут более 40 парадных расчетов.

Они сформированы из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадет, а также юнармейцев и военнослужащих других силовых ведомств.

Как ранее сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в параде примут участие около 14 тыс. человек.

Военная техника

В ночь на 14 июня вся военная техника, принимающая участие в параде Победы, была перебазирована из подмосковного Алабина на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве - всего более 400 единиц гусеничной, колесной военной и вспомогательной техники. Перед генеральной репетицией на Красной площади техника выстроится на Тверской улице.

11 июня Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что механизированную часть парада откроют порядка 30 легендарных танков Т-34. Всего в этом году в тренировках и в параде задействованы 234 единицы военной техники. Наряду с ранее продемонстрированными образцами в юбилейном параде будет участвовать целый ряд образцов новейшей техники, более 20 из них зрители увидят впервые.

По данным Минобороны, во время генеральной репетиции по Красной Площади пройдут модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-миллиметровым боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-300В4.

Кроме того, в состав механизированных колонн должны войти реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, береговые ракетные комплексы "Бал", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и "Тайфун-ВДВ", модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1М", зенитные ракетные системы С-350 "Витязь", машина дистанционного разминирования "Листва", тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ.

Авиация

Самолеты и вертолеты для пролета над Красной площадью взлетят с восьми аэродромов, некоторые из них удалены более чем на 1 000 км от Москвы. Пролет парадного строя авиации спланирован 16 группами. Всего в параде планируется участие 75 воздушных судов, также привлекаются 37 резервных летательных аппаратов.

Откроют воздушную часть вертолеты армейской авиации. В частности, над Красной площадью пролетят десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8, три группы по пять Ми-35, Ка-52 и Ми-28 в боевом порядке "клин".

Далее пролетят воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Они будут представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160 и Ил-78. Затем проследуют две группы самолетов оперативно-тактической авиации МиГ-29 и Су-24 в боевом порядке "пеленг". Замкнут строй две группы по одному звену самолетов МиГ-31К и Су-57.

В заключительной части над Красной площадью пройдет строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации групп высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" в плотном боевом порядке "тактическое крыло". Завершится воздушная часть пролетом группы из шести штурмовиков Су-25 с использованием аэрозольного распыления цветов государственного флага России.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 24 июня в 10:00 мск. В этом году в параде примут участие представители 13 иностранных делегаций. Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тыс. военнослужащих, 2,4 тыс. единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал об ограничениях движения автотранспорта в Москве в дни репетиций и проведения Парада Победы.