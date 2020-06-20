Народный артист России Владимир Коренев отмечает юбилей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Народный артист России Владимир Коренев, известный широкому зрителю по роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия", а также по различным ролям в Электротеатре "Станиславский", отмечает 80-летний юбилей. Артист проводит время с семьей в самоизоляции за городом, пишет детективный роман и готовится к новым ролям в родном театре, о чем он рассказал в разговоре с ТАСС.

"Я очень ощущаю эту дату. В 80 жизнь только начинается. Тех, кто боится этого возраста, могу успокоить: жизнь замечательная, с каждым годом становится все лучше и интересней", - сказал он, добавив, что планирует отмечать юбилей в кругу семьи.

Коренев поделился, что в Электротеатре "Станиславский", где артист работает более 60 лет, планировали 20 июня показать спектакль "Служанки бульвара Сансет". В этой постановке Коренев дебютировал в качестве режиссера, ее сюжет основан на знаменитой пьесе Жана Жене "Служанки" и сценарии голливудского фильма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет". Показы спектакля в связи с действующими ограничительными мерами перенесены на осень.

Коренев признается, что по преимуществу он актер театральный, хотя снимается и в кино. "Дело в том, что я не играю ничего, что мне не нравится. Если раньше в молодости меня назначали, сейчас меня спрашивают: "Что вы хотите играть? Нравится ли вам эта пьеса?" Я не отказываюсь от хорошей драматургии, если мне предлагает играть интересный режиссер, которому я доверяю, если в пьесе есть темы, которые меня по-человечески волнуют", - поделился артист.

Юбиляр рассказал, что период самоизоляции провел за городом, в это время он обратился к писательству. "Пишу детективный роман, обещаю интересный сюжет", - отметил артист. Раскрывать, о чем будет произведение, Коренев не стал, однако уточнил, что роман будет состоять из двух книг, их названия вдохновлены китайской мудростью: "Камни прошлого - это ступени будущего". Соответственно, первая часть фразы послужит названием первой книги, а вторая - другой. "Как пандемия закончится, так и я закончу роман. У меня начнется другая работа - в театре. Я должен успеть уложиться до этого времени", - поделился он.

В Электротеатре с участием Коренева готовится новый спектакль по сказке "Пиноккио". "Это взрослый спектакль, он идет два дня, я там играю Брежнева, забавный персонаж", - сказал он. Помимо этой работы, актер задействован еще в двух спектаклях актуального репертуара театра: "Перед заходом солнца" и "Синяя птица". "В "Синей птице" мы с женой играем две главные роли. Этот спектакль идет три дня подряд, мы играем детей. Я играю шестилетнего, она - четырехлетнего", - пояснил собеседник агентства.

Об артисте

Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. В 1957 году поступил в ГИТИС на курс Г. Г. Конского и О. Н. Андровской. После окончания института поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Зрителю он полюбился по ролям в спектаклях "Мужской род, единственное число", "Куба - любовь моя", "Авария". Играл также в постановках "Не был… не состоял… не участвовал…" и "Собачье сердце" Александра Товстоногова, "Фортинбрас спился" Дмитрия Брусникина, "Сирано де Бержерак" Бориса Морозова, "Мост" и "Коварство и любовь" Юрия Хмельницкого и многих других.

Коренев много снимался в кино, среди фильмов с его участием: "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон-Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), "Освобождение" (1971), "Дорога в ад" (1988) и другие. Но особенный успех и популярность ему принесла главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962).

Артист ведет также и преподавательскую деятельность, более 10 лет он заведует кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.