Франция отмечает 75-летие возвращения в Париж авиачасти, ставшей символом дружбы с Россией

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Церемония в память о героях легендарного полка "Нормандия - Неман" пройдет в субботу вечером на территории парижского аэропорта Ле-Бурже. В этот день 75 лет назад, 20 июня 1945 года, французские летчики перевернули для себя последнюю страницу войны, вернувшись на родину на советских самолетах.

Пилотам было разрешено вернуться во Францию "с оружием в руках", то есть на истребителях Як-3, на которых они воевали. Это было знаком признательности французским авиаторам со стороны СССР.

Решение де Голля

Французский авиаполк, который был создан по инициативе генерала Шарля де Голля (1890-1970), стал единственным западным воинским формированием, сражавшимся бок о бок с Красной армией на территории Советского Союза в период Второй мировой войны. "Генерал де Голль решил опираться на союз с Россией, чтобы вернуть Франции, захваченной врагом, ее статус великой державы", - рассказал ТАСС глава исследовательского центра Института международных и стратегических отношений, бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.

По словам французских историков, изучивших историю полка с его первых дней, генерал де Голль сначала планировал отправить в состав советских войск механизированную дивизию из французского контингента в Леванте. Проекту, однако, воспротивились британские союзники.

Тогда было принято предложение бывшего французского военного атташе в Москве Шарля Люге направить на советский фронт авиаторов. Этот военный специалист, основательно изучивший Россию, не скрывал в докладах де Голлю своего восхищения "волей русского народа к сопротивлению, сломить которую не в состоянии даже гитлеровский паровой каток". Де Голль достиг договоренности с Москвой о том, что летчики будут сражаться на советском фронте в составе французской авиачасти.

В конце августа 1942 года группа из 12 добровольцев смогла покинуть порт в Шотландии на борту британского корабля, взявшего курс к берегам Африки. Маршрут группы, в состав которой входили будущие воздушные асы и боевые друзья - 22-летний граф Ролан де ла Пуап и 25-летний сын рабочего Марсель Альбер, пролегал через Лагос, Каир, Бейрут. На базе французских ВВС в ливанском Райяке к ней присоединились французские пилоты, сражавшиеся на севере Африки. Получив телеграмму из Москвы с уточнением деталей дальнейшего путешествия, группа отправилась в путь и 28 ноября 1942 года прибыла в Иваново.

273 победы

Одержав в воздушных боях 273 победы, совершив 5 240 боевых вылетов, потеряв 54 из 95 пилотов (более половины личного состава), полк "Нормандия - Неман" был признан самой доблестной воинской частью Франции и одним из лучших полков советских ВВС. Его авиаторы участвовали в сражениях под Курском и Орлом, освобождении Белоруссии и в конце 1944 года стали первыми французскими воинами, вступившими на территорию Германии.

Офицеры полка Марсель Альбер, Ролан де ла Пуап, Жак Андре и командир третьей эскадрильи "Шербур" старший лейтенант Марсель Лефевр были удостоены звания Героя Советского Союза (последний - посмертно). Из России полк вернулся во Францию на самолетах, подаренных советским командованием. Как говорилось в сообщении ТАСС в июне 1945 года, французскому авиаполку передаются как дар в знак дружбы советского и французского народов "самолеты и авиационное вооружение, которыми французские летчики мужественно и с большим успехом пользовались на советско-германском фронте".

Гордость космонавта

Название полка стало символом братства по оружию двух стран. Среди тех, кто служил в его составе после войны, - французский космонавт Мишель Тонини. Герой космоса гордится тем, что после окончания академии французских ВВС в 1973 году он был направлен в легендарную авиачасть, которая в военные годы по приказу де Голля сражалась на Восточном фронте бок о бок с советскими авиаторами. "Эмблему нашего полка я взял на борт космического корабля", - рассказал ТАСС командор ордена Почетного легиона генерал Тонини, совершивший свою первую космическую экспедицию на корабле "Союз ТМ-15" летом 1992 года.

В Ле-Бурже в 2006 году был открыт памятник героям полка "Нормандия - Неман". В торжественной церемонии участвовали тогда президенты России и Франции Владимир Путин и Жак Ширак (1932-2019). Выполненный скульптором Владимиром Суровцевым памятник состоит из двух фигур - французского летчика и советского авиамеханика, всматривающихся в небо в ожидании возвращения их товарища с боевого вылета.