WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 млн

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск продал за $29 млн один из своих домов, расположенных в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, этот особняк был выставлен на продажу еще в мае за $30 млн. Маск приобрел этот дом за $17 млн в 2012 году у одного из основателей хедж-фонда Canyon Capital Митчела Джулиса. В этом же районе Лос-Анджелеса расположены еще пять объектов недвижимости, принадлежащие руководителю компаний Tesla и SpaceX, уточняет газета.

Она напоминает, что Маск в начале мая обещал распродать почти все свое имущество, в первую очередь недвижимое. Предприниматель в интервью The Wall Street Journal в мае объяснил данное решение желанием упростить себе жизнь и хранить лишь то, что вызывает у него сентиментальные чувства.

По последним оценкам журнала Forbes, состояние Маска составляет $42,4 млрд. Он занимает 31-е место в списке самых богатых людей мира. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.