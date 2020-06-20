WSJ: в США в городе Талса перед предвыборным митингом Трампа отменили комендантский час

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Мэр города Талса (штат Оклахома) Джордж Терон Байнам досрочно отменил комендантский час, введенный по просьбе полиции в связи с запланированным на пятницу первым после длительного перерыва предвыборным митингом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

Как она отмечает, комендантский час был введен в четверг в районе города, где пройдет митинг Трампа, и должен был завершиться утром в субботу. При принятии этого решения мэр руководствовался рекомендациями полиции Талсы, которая провела консультации с Секретной службой США, отвечающей среди прочего за безопасность первых лиц государства. Секретная служба получила сведения о планах активистов устроить беспорядки в городе во время митинга.

Газета не уточняет, почему мэр, являющийся республиканцем, передумал. По данным издания, в Талсе в пятницу вечером ожидается скопление до 100 тыс. человек из числа сторонников президента США и лиц, выступающих за реформу полиции в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Массовые демонстрации в защиту прав темнокожих граждан прошли в пятницу в ряде американских городов. Акции в Атланте (штат Джорджия), Вашингтоне, Далласе (штат Техас), Миннеаполисе, Нью-Йорке, Талсе, Чикаго (штат Иллинойс) приурочены к одной из дат, касающихся отмены рабства в США. Ее отмечают в 47 из 50 штатов страны 19 июня - в этот день в 1865 году прокламация об освобождении рабов была оглашена в штате Техас.

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам, касающимся ущемления прав темнокожих. Одной из причин этому стала смерть Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.