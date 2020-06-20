В ВМС США рассказали, где военные авианосца Theodore Roosevelt могли заболеть COVID-19

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Военнослужащие американского атомного авианосца Theodore Roosevelt, скорее всего, заразились новым коронавирусом в марте во время визита во вьетнамский порт. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе ВМС США, который посвящен вспышке инфекции на корабле.

"8 марта посольство США уведомило командование авианосца о том, что моряки могли подвергнуться воздействию COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) во время пребывания в гостинице в Дананге, где обследование двух британцев выявило положительный результат на COVID-19", - констатировали авторы доклада. Представлявший документ на брифинге начальник штаба ВМС США вице-адмирал Майкл Гилдей отметил, что "коронавирус, скорее всего, оказался на борту авианосца во время визита в порт Вьетнама".

В апреле Гилдей рекомендовал министру обороны США Марку Эсперу восстановить в должности уволенного ранее командира авианосца Бретта Крозье, рапорт которого о распространении коронавируса на корабле попал к журналистам. Однако в пятницу после дополнительного расследования начальник штаба ВМС заявил, что Крозье восстановлен не будет, решение о его отставке не будет пересматриваться в связи с тем, что тот "не принял необходимых мер" для борьбы с распространением инфекции. Кроме того, он будет наказан.

Вспышка коронавируса была зафиксирована на борту американского атомного авианосца в конце марта. Крозье был уволен после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал к журналистам. Занимавший должность и.о. министра ВМС США Томас Модли резко раскритиковал Крозье за случившееся, заявив, что тот или наивен, или глуп. Впоследствии Модли извинился за свои слова, а затем покинул свой пост.

Число заразившихся коронавирусом моряков на авианосце превысило 1,1 тыс. из около 5 тыс. человек по итогам обследования всего экипажа, один умер.