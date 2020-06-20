В университетах Дальнего Востока начались приемные кампании

ТАСС, 20 июня. Вузы Дальнего Востока в субботу начали принимать документы от абитуриентов в дистанционном формате. Университеты организовали приемную кампанию на своих сайтах, подать заявления о поступлении также можно через портал "Госуслуги" или в отделениях почты, сообщили ТАСС в учебных заведениях.

Заявления от абитуриентов будут принимать до получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который выпускники школ смогут сдать с 3 по 23 июля. Подать документы можно до 18 августа, затем начнется зачисление в вузы, которое пройдет в четыре этапа. "Для абитуриентов сохранилась возможность подачи документов в пять вузов на три направления подготовки в каждый", - напомнили в Министерстве образования и науки Хабаровского края.

Набор студентов по сети

Пандемия коронавируса подстегнула цифровизацию и внедрение новых технологий, в том числе для проведения приемной кампании. В июне представители дальневосточных вузов начали проводить онлайн-встречи с абитуриентами, на которых рассказывают об особенностях обучения и порядке приема в университеты.

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса такие консультации могут получить российские и иностранные абитуриенты. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) проводит дистанционные встречи в формате "вопрос - ответ в прямом эфире" на английском, китайском и русском языках. На таких встречах прежде всего презентуют программы, представляющие наибольший интерес для студентов из Китая, Бразилии, Индии, Республики Кореи, стран Африки, Юго-Восточной Азии, Персидского залива и СНГ.

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в субботу запустит собственную информационную систему - "Личный кабинет абитуриента". В приемной комиссии Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ) сообщили, что вся работа с абитуриентами также будет идти с помощью личного кабинета на сайте вуза, а для сдачи вступительных экзаменов им понадобятся веб-камера, микрофон и аудиоколонки.

Два диплома

Представители Сахалинского государственного университета (СахГУ), в котором учатся более 7 тыс. студентов, отправились в поездку по региону, в которой рассказывают абитуриентам о программе двух дипломов - она позволяет студентам СахГУ учиться за счет региональной казны в ведущих вузах России.

Для реализации этой программы сахалинские власти и руководство университета ведут переговоры с десятью учебными заведениями страны. В списке вузов, с которыми планируется сотрудничество - Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский энергетический институт, Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина. Занятия для студентов, обучающихся по новой программе, будут проходить как в очной, так и в дистанционной форме с помощью интернета. Помимо этого, планируется отправлять студентов в сами вузы на материк, например на практику.

Во время просветительского тура представители вуза посетят десять городских округов. Благодаря этому школьники и их родители узнают не только о новой региональной программе, но и о правилах приема в вуз в 2020 году, о бюджетных местах, о дистанционной подаче документов и вступительных испытаниях.

Новые образовательные программы

В Тихоокеанском государственном университете с этого года начинается прием студентов на семь новых образовательных программ, в числе которых "Психология человека в цифровом мире", "Организационная психология" и "Теория и история искусств". В ДВФУ начали набирать магистрантов по направлению "Цифровые лазерные технологии, оптоволоконные сети".

В ведущем вузе Забайкальского края, ЗабГУ, для набора абитуриентов заявлены три новые образовательные программы. Университет получил лицензии на подготовку специалистов по направлениям "Информационная безопасность телекоммуникационных систем", "Экономическая безопасность" и "Техносферная безопасность".

Набор в медицинские вузы

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%. Пандемия коронавируса сделала эту работу особенно актуальной.

Дополнительные бюджетные места выделены в этом году для абитуриентов двух медицинских колледжей в Бурятии, где готовят специалистов со средним медицинским образованием. Количество бюджетных мест увеличено с 203 до 338, при этом в 80% случаев (270 мест) прием будет осуществляться по договору о целевом обучении. "С учетом потребности в среднем медицинском персонале выделено дополнительно 135 бюджетных мест для его подготовки", - сообщили в правительстве региона.

В Северо-Восточном федеральном университете утверждено 700 мест для приема на целевое обучение. Наибольшее количество целевых мест выделено по медицинским специальностям - "Лечебное дело", "Педиатрия","Медико-профилактическое дело".

Увеличили целевой набор и в Приморье. Так, в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ) на обучение по целевым направлениям примут 328 абитуриентов, что почти на 50 человек больше, чем в прошлом году. Заместитель директора Владивостокского базового медицинского колледжа Наталья Ананьина сообщила, что в этом году на 50 человек больше смогут поступить и на специальность "Сестринское дело".