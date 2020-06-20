Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 1 июля

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов с 20 июня по 1 июля. Он опубликован в созданном министерством Telegram-канале для вывоза россиян из-за рубежа.

Всего, по данным министерства, запланировано 32 рейса. В частности, 20 июня состоятся рейсы Ош - Москва, Хошимин - Екатеринбург - Москва, Ташкент - Казань. 21 июня будут выполнены полеты Бишкек - Москва, Кишинев - Москва, Ташкент - Екатеринбург и Белград - Москва.

На 22 июня запланировано пять рейсов, среди них Пхукет - Новосибирск - Москва - Санкт-Петербург, Бангкок - Новосибирск - Москва - Петербург, Ларнака - Москва, Душанбе - Новосибирск - Екатеринбург, а также Тель-Авив - Москва. 23 июня состоится рейс в Москву из Тегерана, из Ташкента в Петербург с пересадкой в Москве и два рейса из Еревана в Калугу и Воронеж. На 24 июня запланированы полеты из Гонконга во Владивосток и из Еревана в Ростов-на-Дону.

25 июня состоится рейс из Душанбе в Москву. На следующий день, 26 июня, будут организованы вывозные рейсы в Москву из Барселоны, Парижа и Лондона, рейсы Бишкек - Петербург и Душанбе - Казань. На 27 июня запланирован рейс из Оша в Москву, 28 июня - рейсы Бишкек - Москва и Нью-Йорк - Москва. 30 июня будут организованы полеты из Каракаса, Кито и Сан-Хосе в Москву и рейс Душанбе - Новосибирск. 1 июля состоится рейс Душанбе - Москва.