Глава СК поручил проверить законность перепланировки исторического здания в Петербурге

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о незаконной перепланировке исторического фасада здания на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проверить законность и обоснованность проведенных работ, а также обстоятельства продажи жилплощади в историческом здании, которое имеет охранный статус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель СК поручил дать жесткую оценку в случае нарушения закона, а также доложить о принятом процессуальном решении.