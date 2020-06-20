В СФ намерены расширить программу диспансеризации тестированием на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет Федерации поставит вопрос о включении в программу диспансеризации тестирования на антитела к коронавирусу при обсуждении бюджета на 2021 год. Об этом сообщил член комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый в интервью " Парламентской газете" , опубликованном в субботу.

"В сложившейся ситуации в программу диспансеризации было бы логично включить тестирование на наличие антител к коронавирусу - этот вопрос стоит поднять при обсуждении бюджета на 2021 год. Определять нужно наличие не иммуноглобулина М, который свидетельствует о том, что болезнь протекает в настоящий момент, а иммуноглобулина G. Это позволит понять, перенес ли пациент коронавирусную инфекцию - а как мы знаем, довольно часто она протекает бессимптомно - и самое главное, какой конкретно у него сформировался иммунный ответ", - сообщил изданию Круглый.

По его словам, результаты исследования важны для понимания того, насколько пациенту нужно беречься. Если человек перенес коронавирусную инфекцию, но у него низкие титры, следует задуматься о консультации врача-иммунолога. "Если окажется, что человек не болел, и у него вообще нет антител, естественно, ему нужно будет намного более тщательно соблюдать все противоэпидемические мероприятия", - отметил Круглый.

Также он сообщил газете, что если человек переболел коронавирусной инфекцией и у него высокие титры, то в этом случае прививаться не надо. Вакцинация против коронавируса будет добровольной.