Специалисты МЧС продезинфицировали 3,5 тыс. медучреждений и 15,7 тыс. соцобъектов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Дезинфекция проведена в 3,5 тыс. лечебных учреждений и 15,7 тыс. социальных объектов на территории России. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Силами МЧС России с начала апреля проведена специальная санитарная обработка более 3,5 тыс. лечебных учреждений, 2,7 тыс. образовательных учреждений и 15,7 тыс. объектов социального обслуживания", - сказали в пресс-службе.

Также обработано 31,4 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, 6 тыс. км дорог и более 90 тыс. единиц техники. В самом министерстве продезинфицировано 64 тыс. объектов и 65,5 тыс. единиц техники.

Отдельное внимание уделяется крупным объектам транспорта. Так, в Москве и Санкт-Петербурге несколько раз обрабатывали железнодорожные вокзалы.