Капитальный ремонт начался на самом крупном водохранилище Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Первый этап капитального ремонта начался на самом крупном водохранилище Приморья в 113 км от Владивостока, запас воды на котором составляет 118 млн кубометров, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

"На территории крупнейшего гидроузла Приморья "Артемовский" начался ремонт водосбросной воронки на водохранилище в селе Многоудобное. Это первая очередь капитального ремонта уникального гидротехнического сооружения региона. Как рассказали в КГУП "Приморский водоканал", за много лет под воздействием окружающей среды и тайфунов в бетонной чаше воронки произошли разрушения. Поэтому начаты работы первой очереди восстановления сооружения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе водоканала ТАСС сообщили, что этот этап ремонтных работ планируется завершить до конца июля. Ко второму этапу специалисты приступят через год, как того требует технология. На предприятии отметили, что работы ведутся за счет средств, сбор которых заложен в тарифе по водоснабжению и водоотведению.

Гидроузел расположен на реке Артемовка, это уникальный гидротехнический комплекс с плотиной протяженностью 1200 метров, автоматическим шахтным водосбросом: воронкой и водоотводящим тоннелем. По данным водоканала, аналогов конструкции воронки в мире нет. В 1989 году группе проектировщиков и строителей за ее создание была присуждена государственная премия РСФСР в области науки и техники.