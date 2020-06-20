В Южной Осетии запустят тысячи шаров и отслужат панихиды к 100-летию геноцида осетин

ЦХИНВАЛ, 20 июня. /ТАСС/. Траурные мероприятия, посвященные 100-летию геноцида осетин, проходят в субботу в Южной Осетии. Во всех районах республики в память о жертвах геноцида запустят тысячи черных шаров и отслужат молебны, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства культуры республики Мадина Остаева.

Президент республики Анатолий Бибилов своим указом назначил 20 июня в Южной Осетии Днем памяти жертв геноцида, в этот день объявлен общенациональный траур.

"Траурные мероприятия начнутся в воскресенье утром с возложения цветов к памятнику 13-ти коммунарам, ко дню расстрела которых, 20 июня, и приурочена дата основных мероприятий, проводимых к 100-летию геноцида, совершенного в 20-х года прошлого столетия националистами Грузии в отношении осетинского населения Южной Осетии. Во всех храмах страны с 10:00 мск начнутся молебны по жертвам геноцида, после панихид с 12:00 до 17:00 каждый час в церквях республики будет звучать колокольный поминальный звон", - рассказала Остаева.

На всей территории республики и югоосетинских загранучреждениях в пятницу вечером были приспущены государственные флаги.

С официальным обращением к народу в день общенационального траура в прямом эфире национального телевидения выступит Анатолий Бибилов, сразу после этого состоится общенациональная минута молчания. Затем во всех городах и районах республики запустят 1 тыс. черных воздушных шаров.

"Об этом забывать нельзя"

Накануне югоосетинские альпинисты выдвинулись на Безымянный пик, где должны установить плиту с надписью "Об этом забывать нельзя", под которой будет заложена памятная капсула с обращением МИД Южной Осетии к правительствам иностранных государств и международным организациям с призывом признать и осудить геноцид осетин на трех языках - осетинском, русском и английском.

"Кроме того, альпинистские группы Южной Осетии выступили с инициативой пройти по трем "маршрутам смерти" - по тропам в сторону Дзимыры-Хох, Кударского ущелья и Рокского перевала, по которым в 1920 году, спасая своих детей и семьи, уходило осетинское население, и где от холода и голода погибло около пятнадцати тысяч осетин. По пути следования альпинисты остановятся у каждого бугорка, чтобы почтить память [жертв]", - сказала Остаева, уточнив, что экспедиция пробудет в горах три дня.

Согласно историческим данным, в результате геноцида в 1920 году были убиты 5 279 человек - это 20% осетинского населения Южной Осетии, из них каждый третий - ребенок. Еще 15 тысяч осетин погибли во время изгнания от холода, голода и различных болезней. В период геноцида была убита 21 тысяча человек, сожжены более 100 осетинских селений. Более 50 тыс. человек стали беженцами, перейдя через перевалы на Северный Кавказ в Россию.