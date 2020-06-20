Исследование: менее 5% россиян планируют провести летний отпуск за рубежом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Менее 5% россиян планируют провести летний отпуск за рубежом, именно такой объем приходится на авиабилеты за границу, забронированные с 1 мая по 15 июня. Такие данные приводят "Сбербанк страхование" и сервис поездок и путешествий Туту.ру.

"Россияне проявляют интерес и к зарубежным поездкам в Турцию, Германию и Чехию, однако планируют их на конец лета. Авиабилеты за рубеж составляют менее 5% от общего объема бронирований", - указано в исследовании.

Самыми популярными отечественными направлениями этим летом, как и в прошлом году, стали Симферополь (9,6% проданных авиабилетов), Сочи (3,3%) и Анапа (3,1%). "На 4-ю строчку впервые поднялись Минеральные Воды (2,7%), которые год назад занимали лишь 8-е место. В десятку также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик", - отмечают "Сбербанк страхование" и Туту.ру.

В связи с эпидемиологической обстановкой жители России практически перестали планировать авиапутешествия заблаговременно. Билеты на июнь составили 75% продаж, на июль - 16%, на август - 9%.

По всем направлениям из топ-10 Туту.ру зафиксировал снижение среднего чека по сравнению с прошлым летом. Средняя цена билета в одну сторону снизилась на 17% - с 8 696 до 7 232 рублей. Снижение цен на билеты "туда - обратно" составило 25% - с 15 712 до 11 817 рублей. Причиной этого может быть как падение цен, так и изменение маршрутов, числа пассажиров, типов билетов и акций авиакомпаний.

"Россияне все чаще предпочитают страховать себя на время путешествия как за рубежом, так и внутри страны. По данным Сбербанк страхование, в прошлом году около 40% страховых выплат клиентам, которые путешествовали по России, пришлось на компенсацию медицинских расходов. Причиной более чем трети страховых выплат стали отмены поездок. Еще 20% выплат получили клиенты, потерявшие багаж", - отметила директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Катрин Соомре.

Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за май 2020 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.