Власти Аляски убрали от туристов автобус из фильма "В диких условиях"

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Власти штата Аляска вывезли из удаленного лесистого района старый автобус, который в течение многих лет являлся своего рода местной достопримечательностью и привлекал множество туристов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления природных ресурсов штата.

В этом автобусе несколько месяцев жил и в 1992 году умер американский путешественник Кристофер Маккэндлесс. Американский писатель Джон Кракауэр позже написал о жизни Маккэндлесса книгу под названием "В диких условиях". В 2007 году вышел одноименный фильм режиссера Шона Пенна.

Как сообщили в управлении, автобус подняли в воздух с помощью грузового транспортного вертолета Национальной гвардии США и доставили в "безопасное место". Власти решают, что делать с ним дальше.

Как следует из заявления, решение вывезти автобус было принято по соображениям безопасности. В прошлом не раз имели место случаи, когда туристы, рассчитывавшие посмотреть на него, терялись, получали травмы или погибали.

В июле 2019 года в этой местности погибла гражданка Белоруссии, актриса и режиссер Вероника Никонова. По данным полиции штата, она вместе с мужем пыталась пересечь реку Текланика. Девушка упала в воду и утонула. Супруги отправились в лесистый район, чтобы посмотреть на автобус.

Ранее в 2020 году пятерым путешественникам из Италии, которые отправились в леса с этой же целью, потребовалась помощь спасателей.