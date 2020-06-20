Кабмин одобрил выделение МИД средств для оставшихся за рубежом из-за пандемии россиян

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение Министерству иностранных дел РФ средств на оказание социальной поддержки российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина решениях, принятых на заседании 18 июня.

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу". - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие распоряжения позволит оказать соцподдержку россиянам за рубежом "в части оплаты расходов на проживание, питание, а также продления сроков действия документов, на основании которых граждане находятся на территориях иностранных государств". Предполагается, что принятие распоряжения позволит обеспечить финансовые выплаты российским гражданам до 30 июня 2020 года включительно, отмечается в документе.

В мае правительство выделило МИД 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом во время пандемии.