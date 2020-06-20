Власти Узбекистана выплатят иностранным туристам по $3 тыс. при заражении коронавирусом

ТАШКЕНТ, 20 июня./ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дополнительных мерах по развитию туризма, в соответствии с которым иностранные туристы, заразившиеся на территории Узбекистана коронавирусом, будут получать компенсацию по $3 тыс. Об этом в субботу сообщил телеканал " Узбекистан 24 ".

"Туристам, заразившихся коронавирусом в Узбекистане, выплатят компенсацию в размере $3 тыс.", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ, принятый главой государства, предусматривает создание системы санитарно-эпидемиологической безопасности "Узбекистан - безопасное путешествие гарантировано", которая станет своеобразной подушкой безопасности для туристов.

В рамках этой системы будет создан фонд "Безопасный туризм", в который на первых порах будет вложено из Антикризисного фонда республики порядка 20 млрд сумов (около $2 млн - прим. ТАСС). В дальнейшем фонд будет пополняться за счет добровольных взносов туроператоров, а также за счет средств, поступающих за сертификацию объектов туристической инфраструктуры при включении их в эту систему, предусматривающую усиленный режим санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Туроператоры, отели и все, кто связан с индустрией туризма, будут получать специальный сертификат при выполнении ряда необходимых требований. Наличие данного сертификата позволит им работать с туристами", - рассказал в эфире телеканала председатель Национальной палаты инновационного здравоохранения Равшан Изамов. По его словам, в период карантина принимать иностранных туристов будут иметь право только те туроператоры и объекты туристической инфраструктуры, которые войдут в реестр "Узбекистан - безопасное путешествие гарантировано".