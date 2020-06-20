Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7 889

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 889, четыре дня подряд число новых случаев не превышает 8 000. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, всего в России 576 952 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Суточный рост четыре дня держится на минимуме в 1,4%. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве - 0,5%, он держится в столице уже четыре дня. За сутки в Москве выявили 1 057 новых случаев. Также наименьшие темпы прироста зафиксированы в Северной Осетии (0,8%), Татарстане (0,9%), Ингушетии (1%) и Еврейской АО (1%). Новые 280 случаев заражения выявлены в Ханты-Мансийском АО, 232 - в Санкт-Петербурге, 228 - в Нижегородской области и 224 - в Свердловской области.

Всего в РФ в настоящее время продолжают лечение 234 358 человек.

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 186, общее количество выздоровевших достигло 334 592 человек. Согласно данным штаба, число выздоровевших составляет 58% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ. По выздоровлению за сутки выписаны 2 115 пациентов в Москве, 794 в Санкт-Петербурге, 299 в Свердловской области, 282 в Нижегородской области и 248 в Челябинской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки составило 161, всего от инфекции умерли 8 002 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,39% от всех заразившихся коронавирусом в России. За сутки скончались 34 пациента в Москве, 21 в Санкт-Петербурге, девять в Иркутской области, семь в Красноярском крае, по пять в Ростовской, Нижегородской и Свердловской областях.