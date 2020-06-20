Творческие вузы могут начать работать в привычном формате с сентября

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские творческие вузы готовы начать учебный год в привычном формате, если позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщила в субботу министр культуры Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы все готовы. И со стороны Министерства культуры, и, конечно, за что им отдельное спасибо, наши вузы [готовы] успеть все вовремя. И в сентябре, если позволит эпидемиологическая обстановка - мы очень на это рассчитываем, - начать работать в привычной для нас для всех форме", - сказала она.

"А вот то, что наработано онлайн, останется только как воспоминание, как очень хорошая база дополнительного образования", - добавила Любимова.

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики распространения коронавируса, соответствующий приказ был подписан министром Валерием Фальковым. 29 мая Минобрнауки поручило вузам и научным организациям снимать ограничения из-за коронавируса в зависимости от ситуации в регионе, где они находятся. Вузам предписано обеспечить дистанционный формат сдачи сессий и госэкзаменов, а приемную кампанию провести с соблюдением мер по профилактике коронавируса.