Крупнейшая больница Кабардино-Балкарии возобновляет плановый прием пациентов

РКБ Минздрава КБР - это главное многопрофильное учреждение здравоохранения региона, обеспечивающее специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь всему взрослому населению республики. В год больница обслуживает 96 тыс. поликлинических больных и 20 тыс. стационарных.

"После длительного перерыва республиканская клиническая больница возобновляет плановую госпитализацию. Специалисты всех профилей и подразделений РКБ готовы оказать вам специализированную медицинскую помощь", - сказал заведующий приемным отделением клиники Гузер Каиров в видеообращении.

Отмечается, что на лечение можно попасть при наличии направления от соответствующего первичного медучреждения и результата теста на коронавирус. Пациент также должен подписать документ о согласии получения плановой стационарной медицинской помощи на период обострения эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением коронавирусной инфекции. "С целью недопущения скопления пациентов с 09:00 до 14:30 функционирует кол-центр, который определяет время приема на плановую госпитализацию", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба в КБР, по состоянию на 20 июня в регионе зарегистрировано 4 361 подтвержденный случай заражения коронавирусом (плюс 76 за сутки). Выздоровели 2 305, умерли 45 человек. В госпиталях находятся 1 341 человек, из них в реанимациях - 63 человека, дома под медицинским наблюдением - 2 095 человек, на амбулаторном лечении - 1 520 человек. В регионе проведено 74 886 тестов (плюс 1 541 за сутки).