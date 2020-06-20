Власти Татарстана разрешили праздновать Сабантуй в деревнях и селах

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Татарстан не будет проводить Сабантуи в городах, районных центрах и крупных поселениях из-за пандемии коронавируса. В то же время власти республики разрешили проводить праздники в деревнях и селах, сообщила в субботу пресс-служба президента Татарстана.

"Сохраняются большие риски, поэтому принято решение, согласно которому мы не будем проводить Сабантуй в городах, районных центрах и крупных поселениях. Но в сельских населенных пунктах мы разрешаем их проведение, если будет принято соответствующее решение местных органов власти и с учетом мнения населения. Потому что сельские Сабантуи - это небольшой праздник на природе. Но мероприятие должно быть организовано с учетом требований и по согласованию с Роспотребнадзором", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, наиболее правильный Сабантуй - проведенный в деревне в кругу родственников, с тальянкой, плясками и без серьезных спортивных состязаний, где каждый может побороться. Небольшие мероприятия, по его словам, очень важны. "День мы определили - 4 июля. Если на то будет воля населенного пункта, мы такие мероприятия разрешаем проводить, но с учетом норм и требований Роспотребнадзора", - уточнил глава региона.

По данным регионального оперштаба, в Татарстане выявлено 4 152 случая заражения коронавирусом, 3 027 человек выздоровели, 12 пациентов умерли.

Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, отмечается более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяя людей всех возрастов и профессий, наций и верований. Он зародился у тюркских народов, занимающихся земледелием, много веков назад. Раньше праздник был приурочен к началу весенних полевых работ и проходил в конце апреля, сегодня он отмечает их окончание и празднуется в основном летом. Единой даты у праздника нет - в разных регионах и населенных пунктах Сабантуй отмечают в разное время.